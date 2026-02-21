واصل جناح فريق الشباب «يانيك كاراسكو» تفوقه مع ناديه، بعدما حطم رقمه الشخصي كأكثر موسم يسجل فيه أهدافا بقميص الأندية، وذلك خلال 26 مباراة فقط في موسم 2026/2025، بوصوله إلى 16 هدفا، في رقم يعكس تأثيره الفني والهجومي. ففي مواجهة ضمك التي كسبها «الليث» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، سجل«يانيك كاراسكو» هدف فريقه الثالث، بعد هدفي عبد الرزاق حمد الله، وسعد بالعبيد، ليؤكد قيمته كأحد أبرز الأجنحة في الدوري، بفضل سرعته، ومهارته في المواجهات الفردية، وحسمه أمام المرمى.



ومنذ انضمامه إلى الشباب، خاض النجم البلجيكي 71 مباراة في مختلف المسابقات، ساهم خلالها في 48 هدفا، مسجلًا 30 هدفا، إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة.