علّق وكيل ثاني نقابة الموسيقيين الفنان حلمي عبدالباقي، على قرار نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بإحالته للتحقيق، على خلفية الخلافات المستمرة مع النقيب، وبعض المخالفات المتعلقة بملف الإسكان.

وقال حلمي عبدالباقي، خلال بث مباشر عبر «فيسبوك»، إنه فوجئ بإحالته للتحقيق، مؤكداً أنه صادق في ما قاله، ومطالباً بتحقيق عادل قائلاً: «لن أسكت عن حقي، وقرار إحالتي للتحقيق ظلم بيّن، وسأدافع عن كرامتي لآخر نفس».

وأوضح عبدالباقي أن دفاعه عن نفسه في الفيديو المسرب كان للحفاظ على كرامته، مشيراً إلى أن القانون ينص على حقه في الرد، وأن ما يحدث معه ظلم واضح.

اتهامات بالتلاعب

وأضاف أن أمثلة سابقة مثل قضية إيمان البحر درويش أظهرت تلاعباً في التحقيقات ولم تنفذ الأحكام القضائية، معتبراً أن التحقيق ضده قرار مبيت للإطاحة به بسبب اعتراضاته ومواقفه السابقة.

وتابع عبدالباقي: «هو أي حد بيعترض يبقى بيتآمر ويتشطب؟ كل ده كان من سنة ونص، أعرف أن أي مخالفة يتاخد قرار في ساعتها، دي نية مبيتة للإطاحة بيا».

وشهدت نقابة المهن الموسيقية خلافات واسعة سابقاً بعد اجتماع للنقيب مصطفى كامل، كشف خلاله عن وجود مخالفات في بعض إدارات النقابة، وطالب بإحالة عدد من المسؤولين للتحقيق للتأكد من صحة الإجراءات الإدارية والمالية.