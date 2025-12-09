سجّلت أسعار الفضة الفورية ارتفاعاً قياسياً جديداً متخطية مستوى 60 دولاراً للأوقية، مدفوعة برهانات المتعاملين على إمكانية إقدام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مزيد من التيسير النقدي، إلى جانب استمرار الضغوط على جانب المعروض.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 3.2% ليصل إلى 60.0031 دولار للأوقية، لتحقق بذلك قفزة استثنائية خلال العام الجاري؛ إذ تضاعف سعر المعدن أكثر من مرة، متجاوزاً بكثير أداء الذهب الذي سجل مكاسب أقل على مدى الفترة نفسها.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات الأسواق بأن يتّجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يعزّز الطلب على المعادن النفيسة، وفي مقدمتها الفضة التي تستفيد أيضاً من تزايد الطلب الصناعي وشح الإمدادات العالمية.