في حدث علمي استثنائي يفتح نافذة نادرة على الكون، رصد القمر الاصطناعي الفرنسي الصيني «سفوم» وميضاً هائلاً لأشعة غاما يعود إلى نحو 13 مليار سنة. هذا الانفجار الكوني النادر، الناتج عن انهيار نجم ضخم في أعماق الفضاء السحيق، يُعد من أبعد الظواهر التي تمكن الإنسان من التقاطها على الإطلاق. ومع دقّة البيانات التي جمعها القمر الصناعي، يتطلع العلماء إلى فك مزيد من أسرار المراحل الأولى للكون وكيفية تشكّل النجوم الأولى.

يشار إلى أن مهمة «سفوم» (المرصد الفضائي متعدد الأطياف للأجسام الفلكية المتغيرة) أُطلقت في يونيو 2024، وتهدف إلى اكتشاف وتحديد مواقع هذه الظواهر الكونية ذات القوة الهائلة.

وتحدث انفجارات أشعة غاما عادة بعد انفجار نجوم ضخمة (تزيد كتلتها على كتلة الشمس 20 مرة) أو اندماج النجوم الكثيفة. كما يمكن لهذه الانفجارات الإشعاعية ذات السطوع الهائل أن تطلق طاقة تعادل أكثر من مليار مليار شمس مثل شمسنا.

في هذا السياق أوضح كوردييه الذي شارك في دراستين عن هذا الاكتشاف نُشرتا أمس (الثلاثاء) في مجلة «أسترونومي أند أستروفيزيكس»، قائلاً: «إنها الظواهر الكونية التي تنبعث منها الكميات الأكبر من الطاقة».

انفجارات أشعة غاما

وتُتيح دراسة انفجارات أشعة غاما التقدم في مسائل الفيزياء الأساسية«، مثل محاولة»فهم كيفية إطلاق هذه الكمية من الطاقة، وما الآليات المؤثرة في ذلك.

فيما بيّن عالم الفيزياء الفلكية أنه في انفجارات أشعة غاما «تتسارع المادة إلى سرعات تُقارب سرعة الضوء. إنها ظروف فيزيائية لا يمكننا إعادة إنتاجها على الأرض، لكن يمكننا رصدها في المختبرات الكونية».

كما تُستخدم هذه الإشارات شديدة السطوع أيضاً كـ«مسبارات»، إذ تُضيء كل المادة التي تمر بها قبل أن تصل إلى الأرض. وأكد كوردييه: «نحن بحاجة ماسة إلى وميض بهذه الشدة لنتمكن من قياس الظروف الفيزيائية للكون في عصور بعيدة جداً»، مردفاً: «إنها الطريقة الوحيدة للقيام بذلك مباشرة».

الإشارة بُعثت قبل 700 مليون سنة

توصل العلماء إلى أن الإشارة بُعثت قبل 700 مليون سنة تقريباً. وحسب كوردييه فإن «الفوتونات التي وصلت إلى أجهزتنا قطعت 13 مليار سنة».

ولإحداث هذا الانفجار الهائل، ربما كانت كتلة النجم المنهار «أكبر بـ100 مرة من كتلة الشمس»، وفق عالم الفيزياء الفلكية الذي يأمل أن يتمكن «سفوم» من رصد «ربما حدث أو حدثين» من هذا القبيل سنوياً.