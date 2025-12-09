في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة داخل الملعب، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حظر الاحتفال بانزلاق الركبة اعتباراً من 1 يناير 2026، إذ سيُعتبر أي لاعب يقوم بهذا الاحتفال مرتكباً مخالفة تستوجب إشهار بطاقة صفراء مباشرة.

وفقاً لتقارير صحفية بريطانية، جاء هذا القرار كجزء من سلسلة إجراءات للحد من السلوكيات التي قد تعرض اللاعبين للإصابات أو تسبب خطورة، خصوصاً مع انتشار هذا الاحتفال بين نجوم مثل محمد صلاح وإرلينغ هالاند.

وأصبح «انزلاق الركبة» أحد أبرز رموز الاحتفال في كرة القدم الحديثة، مستوحى من لاعبين مثل روبرتو كارلوس في التسعينات، ثم انتشر عالمياً مع نجوم مثل كريستيانو رونالدو وإرلينغ هالاند، الذي أدخل لمساته الخاصة في موسم 2022-2023.

وفي الدوري الإنجليزي، سُجل أكثر من 200 حالة انزلاق احتفالي في موسم 2024-2025 وحده، وفقاً لإحصاءات Opta، لكن هذا الانتشار أدى إلى مشكلات حوادث إصابات في الركبة أو الكاحل للاعبين الاحتفاليين، إضافة إلى مخاطر على اللاعبين المعارضين أو الجماهير القريبة من الخطوط الجانبية.

وجاء الحظر في إطار حملة الرابطة لتحسين السلامة، التي بدأت في 2023 مع حظر «الاحتفالات الاستفزازية» مثل الإشارة إلى الجماهير المعادية، وتوسعت في 2025 لتشمل السلوكيات «غير المنضبطة» مثل الاحتفالات التي تتجاوز الملعب.

ويعتمد القرار على توصيات لجنة السلامة الرياضية في الاتحاد الإنجليزي، التي رصدت أن 15% من الإصابات في الدوري مرتبطة باحتفالات متهورة. كما يتوافق مع قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يصنف مثل هذه الاحتفالات تحت «السلوك غير الرياضي» إذا أدت إلى مخاطر.

وسيُطبق الحظر على جميع اللاعبين الذين ينزلقون على الركبتين نحو الجماهير أو الخطوط الجانبية، سواء كان الاحتفال فردياً أو جماعياً، وفقاً للبروتوكول الجديد.