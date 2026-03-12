عقدت الرابطة السعودية للحكام اجتماعاً برئاسة الحكم الدولي السابق مرعي العواجي، وبمشاركة المدير التنفيذي للرابطة عبدالله النصار، مع ممثلي الاتحاد السعودي للتنس برئاسة رئيس لجنة الحكام محمد الدرويش، وذلك لاستعراض النظام التقني للرابطة في إطار دعم التحول الرقمي في القطاع الرياضي، وتطوير منظومة التحكيم عبر الحلول التقنية وتعزيز الابتكار في الخدمة الرياضية الوطنية.



وخلال الاجتماع، قدّم مدير تقنية المعلومات بالرابطة محمد منصور عرضاً تفصيلياً لآلية عمل النظام التقني وإدارة بيانات الحكام، فيما استعرض رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للتنس نموذجاً عملياً لتطبيق النظام في إدارة مسابقات الاتحاد.



واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الرياضية بما يسهم في تطوير منظومة العمل الرياضي.



ويأتي هذا اللقاء امتداداً لسلسلة اجتماعات تعقدها الرابطة مع الاتحادات الرياضية، إذ يعد الاجتماع الثاني بعد الاجتماع الأول الذي عُقد مع الاتحاد السعودي للسباحة.