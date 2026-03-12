وضع فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب قدمًا في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا عبر فوزه المثير على ضيفه تشيلسي الإنجليزي 5 - 2 في ذهاب دور الـ16.



افتتح الجناح الفرنسي الشاب برادلي باركولا التسجيل مبكرًا للفريق الفرنسي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك المدافع الفرنسي مالو جوستو التعادل للضيوف في الدقيقة 28.



وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي التقدم لباريس في الدقيقة 40، لينتهي النصف الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 - 1.



وفي الشوط الثاني، نجح لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز في تعديل النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 57، لكن الإصرار الباريسي حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة؛ حيث سجل لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقة 74.



وتوهج البديل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقائق الأخيرة وسجل الهدفين الرابع والخامس لحامل اللقب، ليضع الفريق الفرنسي قدمًا في دور الثمانية قبل رحلة الإياب إلى لندن الثلاثاء القادم.