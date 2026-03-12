في كل مرحلة تتسارع فيها التغيرات الاقتصادية تبرز «الحوكمة» كحاجة أساسية لا خيار إضافي. فهي ليست مجرد لوائح أو تعليمات مكتوبة، بل طريقة واضحة لتنظيم العلاقة بين من يتخذ القرار ومن يتحمل مسؤوليته. هدفها أن تمنع تضارب المصالح، وتحد من الأخطاء، وتضمن أن تسير المؤسسة في اتجاه صحيح يخدم الجميع.

لكن «الحوكمة» لا تنجح وحدها، فهي تحتاج إلى بناء مؤسسي منظم يدعمها ويحولها إلى واقع عملي، والبناء المؤسسي يعني ببساطة وضوح الهيكل داخل المؤسسة: من المسؤول؟ من يراجع؟ من يحاسب؟ وكيف تُتخذ القرارات؟ وعندما تكون هذه الأمور واضحة، تقل الفوضى، ويصبح العمل أكثر استقراراً، أما إذا غاب التنظيم المؤسسي، فإن الأدوار تتداخل، وتضعف الرقابة، وتفقد الحوكمة معناها الحقيقي.

العلاقة بين الحوكمة والبناء المؤسسي علاقة تكامل مباشر، فالحوكمة تضع المبادئ مثل: الشفافية والعدالة والمساءلة، والبناء المؤسسي يطبق هذه المبادئ من خلال توزيع واضح للصلاحيات، ولجان مستقلة، ووصف دقيق للمهام. فإذا نصّت الحوكمة على أهمية الرقابة، فإن البناء المؤسسي يحدد من يقوم بها وكيف تتم. وإذا أكدت الحوكمة على العدالة، فإن التنظيم الداخلي يضمن عدم احتكار القرار أو تضارب المصالح.

ومع توسع الأعمال وسرعة التحولات التقنية، أصبحت المؤسسات بحاجة أكبر إلى وضوح داخلي يحميها من الأخطاء قبل أن تواجه أي تحديات خارجية. فالمؤسساتية لا تعني تعقيد الإجراءات، بل تعني نظاماً ثابتاً يستمر حتى لو تغيرت الإدارات أو الأشخاص.