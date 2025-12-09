قدمت الفنانة السورية أصالة رسالة مؤثرة إلى وطنها سورية وقادتها الجدد بمناسبة عيد التحرير، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة حبها العميق وارتباطها بالوطن وشعبه.

حب الوطن والشوق إليه

عبرت أصالة عن شوقها الكبير لوطنها سورية، الذي لم تزره منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن الوطن يسكن في قلبها وروحها، وأنه جزء من هويتها وموهبتها وحياتها اليومية، معربة عن اشتياقها قائلة: «أعدك يا وطني أن أعود فقد أوقفتُ الزمن في روحي ونفسي».

وأعربت أصالة عن حبها لشوارع وحارات سورية وناسها الطيبين الأحرار، مؤكدة تقديرها لكل من يعمل على إعادة بناء ما انهدم من بيوت وكرامات، ودعت الجميع إلى دعم الوطن بالحب والحكمة والعمل الجاد.

رسالة للقادة والمسؤولين

كما وجهت أصالة كلماتها إلى قادة سورية الجدد، داعية إياهم للالتزام بالعدل والمحبة والإخلاص للوطن، والعمل من أجل وحدة البلاد وضمان حقوق جميع أبنائها، مع التطلع إلى مستقبل أفضل يسوده الأمان والاستقرار.

دعوة للاحتفال بالمستقبل

اختتمت أصالة رسالتها بالدعوة للاحتفال بالنصر وبمستقبل سورية، مؤكدة صمود الوطن، ومشددة على أهمية استعادة الحرية والشموخ للوطن بعد سنوات من الصعوبات.

شائعات الانفصال

وسبق أن نفت أصالة في تصريحات تلفزيونية انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله بشأن وجود خلافات بينهما.