تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد فوزه على نظيره العراقي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد خليفة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة (الأخيرة) من المجموعة الرابعة للبطولة المقامة حالياً في قطر.



سجل هدفي الجزائر محمد توغاي، وسعد ناطق مدافع العراق بالخطأ في مرماه في الدقيقتين (45+1) و(46).



ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد منتخب العراق عند ستّ نقاط في المركز الثاني.



ويلتقي منتخب الجزائر في دور ربع النهائي مع نظيره الإماراتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ويلعب منتخب العراق مع الأردن متصدر المجموعة الثالثة.