حمّل مدرب منتخب مصر لكرة القدم، حلمي طولان، مسؤولية خروج المنتخب المصري من الدور الأول لكأس العرب 2025، لـ«شخص واحد رفض تأجيل بطولة الدوري المصري، وكان السبب المباشر في حرمان المنتخب من سبعة لاعبين من فريق بيراميدز، وهو ما انعكس على النتيجة النهائية للفريق».



وعلق طولان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء قائلاً: «سمعة المنتخب المصري تعرضت للإهانة في هذه البطولة، وأنا كُلفت من قبل الاتحاد المصري ودون مقابل مالي».



وتابع طولان: «اخترت فريقاً ضم سبعة لاعبين مميزين كانوا موجودين معي خلال فترة الإعداد للبطولة، وحُرمت منهم بفعل فاعل. والكل يعلم أن الدوري لم يتوقف بسبب أن اللاعبين الذين اخترتهم يلعبون لنادي بيراميدز وهم مميزون، بينما الدوري يتوقف فقط لناديي الأهلي والزمالك».