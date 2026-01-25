اختتمت أمس (السبت) منافسات بطولة الووشو كونغ فو، التي أُقيمت في العاصمة الرياض، بمشاركة لاعبين سعوديين، في حدث رياضي أكد على تنامي حضور اللعبة محليّاً، وتطور مستوى ممارسيها في مختلف الفئات العمرية.



وشهدت البطولة تتويج 50 لاعباً ولاعبة بالميداليات الذهبية، إضافة إلى 50 ميدالية فضية وبرونزية، بعد منافسات شملت جميع المراحل العمرية لفئتي الرجال والسيدات، وأسفرت عن مستويات فنية متقدمة عكست حجم الجهد المبذول في إعداد اللاعبين.



وعلى مستوى ترتيب الأندية، تُوّج نادي سما المواهب بالمركز الأول في الترتيب العام، فيما حلّ نادي بلاك تايغر ثانياً، وجاء نادي كليفر في المركز الثالث، بعد منافسات قوية امتدت على مدار أيام البطولة.



وفي ختام البطولة، جرى تكريم 18 حكماً سعوديّاً وفنيّاً شاركوا في إدارة النزالات والإشراف الفني، تقديراً لدورهم في إنجاح البطولة وتنظيمها وفق الأنظمة المعتمدة.



ويأتي تنظيم البطولة ضمن الجهود المستمرة لتطوير رياضة الووشو كونغ فو في المملكة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ودعم المواهب الوطنية، بما يسهم في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، في وقت تواصل المملكة تعزيز حضورها الرياضي عبر استضافة البطولات والفعاليات المحلية والدولية لمختلف الألعاب، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة تعكس اهتمامها بتنويع الرياضات العالمية، ودعم الاحتراف، وترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.