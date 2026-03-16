تعاملت الجهات المختصة في دولة الإمارات، اليوم (الإثنين)، مع حادثة استهداف بطائرة مسيّرة في محيط مطار دبي الدولي، أدت إلى اندلاع حريق في أحد خزانات الوقود القريبة من الموقع، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

استجابة عاجلة للجهات المختصة

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس» أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع حادثة وقعت في محيط مطار دبي الدولي نتيجة استهداف بطائرة مسيّرة.

وأوضح البيان أن الحادثة أسفرت عن اندلاع حريق، فيما تحركت الفرق المعنية فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.

الدفاع المدني يسيطر على الحريق

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الطائرة المسيّرة أصابت أحد خزانات الوقود في محيط المطار، ما أدى إلى اشتعال النيران، فيما باشرت فرق الدفاع المدني في دبي عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق.

وأكدت السلطات أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن، مع استمرار متابعة الموقف ميدانياً لضمان احتواء الحادثة بالكامل.

استهداف منشآت مدنية

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي طالت خلال الفترة الأخيرة عدداً من المنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية في دول الخليج، بما في ذلك المطارات والموانئ والمرافق الاقتصادية.

تناقض بين الخطاب والواقع

وتؤكد طهران في تصريحاتها الرسمية أن عملياتها العسكرية تستهدف «المصالح الأمريكية» فقط. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال: «نحن نستهدف فقط الأصول والمنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية»، غير أن الوقائع الميدانية تشير إلى صورة مغايرة؛ إذ أظهرت الهجمات الأخيرة أن الضربات امتدت إلى مرافق مدنية وممرات اقتصادية حيوية في المنطقة، ما يكشف فجوة واضحة بين التصريحات المعلنة والنتائج الفعلية على الأرض.