أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل «كسرة» الإعلان التشويقي للعمل، كاشفة عن ملامح دراما اجتماعية إنسانية تدور أحداثها داخل أسرة واحدة، وتتصاعد صراعاتها بسبب المال.

معاناة داود حسين

ويجسد الفنان داود حسين في الإعلان دور أب يعاني من طمع أبنائه، في أحداث تعكس واقعاً اجتماعياً قاسياً يعيشه البعض، إلى جانب تسليط الضوء على قصة إنسانية مشحونة بالمشاعر.

ترويج للمسلسل

وشوّقت الشركة المنتجة للعمل واصفة المسلسل بأنه دراما واقعية وأحداثه مختلفة، مؤكدة عرضه حصرياً خلال شهر رمضان القادم.

صنّاع العمل

يشارك في المسلسل إلى جانب داود حسين مجموعة من نجوم الدراما الخليجية، منهم طيف، شوق الهادي، فهد باسم، إيمان فيصل، ناصر عباس، وآخرون، والعمل من إخراج عيسى ذياب وتأليف محمد النشمي.