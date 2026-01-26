يستعد مسلسل «مطبخ المدينة» للعرض في موسم دراما رمضان بعد نحو عامين من التحضيرات لتقديم عمل مميز، وسط ترقب جماهيري كبير.

لمحات من الأحداث

كشفت الشركة المنتجة الإعلان الترويجي الأول للمسلسل، الذي قدم لمحات من قصة درامية وصراعات إنسانية محتدمة.

تفاصيل الشخصيات

وظهر في الإعلان عباس النوري بملابس الطاهي، بينما قدم مكسيم خليل شخصية قاسية، فيما بدت أمل عرفة في دور امرأة تقود أطفالاً للتسول، في مشاهد تعكس واقعاً اجتماعياً صعباً.

قضايا الطبقة الوسطى

ويعالج العمل درامياً قضايا الطبقة الوسطى في سورية، والتحديات المعيشية والاجتماعية التي تواجهها، ما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان.

أبطال العمل

يضم العمل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية، من بينهم عباس النوري، مكسيم خليل، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، فادي صبيح، خالد القيش، محمد حداقي، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة، والمسلسل من تأليف علي وجيه بالتعاون مع سيف رضا حامد، وإخراج رشا شربتجي.