قفز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد ومهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم إلى المركز السابع في قائمة هدَّافي الدوري السعودي للمحترفين تاريخياً، بعد أن سجل هدفين في مواجهة فريقه أمام الرياض ضمن لقاءات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا» من دوري روشن السعودي للمحترفين.واستطاع رونالدو بإحرازه الهدفين للوصول للهدف 77 من 80 لقاء خاضه مع النصر، متخطياً البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد السابق صاحب الـ76 هدفاً.واقترب النجم الأسطوري من رقم قائد الهلال حالياً سالم الدوسري الذي يملك 80 هدفاً محتلاً المركز السادس.ويتصدر السوري عمر السومة مهاجم الحزم الحالي والأهلي والعروبة السابق، هدافي البطولة، التي انطلقت موسم 2008ـ2009، بـ155 هدفاً، يليه المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الشباب الحالي والنصر والاتحاد السابق بواقع 150 هدفاً، ويأتي خلفهما المعتزلون ناصر الشمراني ثالثاً (126 هدفاً)، ومحمد السهلاوي رابعاً (105 أهداف)، والفرنسي بافيتيمبي غوميز خامساً (81 هدفاً).انفوجرافيك قائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين:1- عمر السومة (الحزم) 155 هدفاً2- عبدالرزاق حمدالله (الشباب) 150 هدفاً3- ناصر الشمراني (معتزل) 126 هدفاً4- محمد السهلاوي (معتزل) 105 أهداف5- بافيتيمبي غوميز (معتزل) 81 هدفاً6- سالم الدوسري (الهلال) 80 هدفاً7- كريستيانو رونالدو (النصر) 77 هدفاً