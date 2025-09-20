واصل النصر سلسلة انتصاراته بعد تفوقه على ضيفه وجاره الرياض بنتيجة 5/ 1، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «الأول بارك» ضمن لقاءات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا» من دوري روشن السعودي للمحترفين.أحرز أهداف النصر جواو فيليكس (هدفين د:6، 49) وكينغسلي كومان (د:30) وكريستيانو رونالدو (هدفين د:33، 76)، فيما جاء هدف الرياض الوجيد عن طريق مامادو سيلا (د:51).منذ الدقائق الأولى، فرض النصر أسلوبه وضغطه العالي، فلم يحتج سوى ست دقائق فقط لافتتاح التسجيل عبر جواو فيلكس الذي ترجم تمريرة كومان إلى هدف مبكر (د:6)، ومن ثم أضاف كومان الهدف الثاني بعد أن استغل خطأ دفاعياً ليواجه الحارس ميلان بوريان ليضع الكرة في المرمى (د:30).ولم تمضِ سوى ثلاث دقائق حتى كانت الجماهير على موعد مع لحظة خاصة، حين أرسل فيليكس تمريرة ساحرة نحو رونالدو، الذي تعامل معها بطريقته الخاصة وأطلق تسديدة مميزة عانقت الشباك وأشعلت المدرجات (د:33).مع بداية الشوط الثاني، واصل فيليكس عروضه المبهرة بإضافة الهدف الرابع بتسديدة «على الطاير» (د:49)، لكن الرياض حاول أن يستعيد شيئاً من توازنه سريعاً، فسجل مامادو سيلا هدف تقليص الفارق بعد دقيقتين فقط (د:51)،وعاد كومان لصناعة الأهداف ومنح كرة على طبق من ذهب لرونالدو، الذي أظهر مجدداً شخصيته القيادية وحسمه أمام المرمى، ليسجل الهدف الخامس للنصر ويؤكد تفوقه الشخصي في ليلة من ليالي إبداع الأسطورة البرتغالية (د:76)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بخمسة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الثالث ويصل للنقطة التاسعة متصدراً جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي سيواجهه في الجولة القادمة في جدة، فيما خسر الرياض ثاني «ديربي» له في النسخة الحالية والخسارة الثانية له في الدوري ليتجمد رصيده عند 3 نقاط، وسيواجه ضيفه نيوم في الجولة القادمة.