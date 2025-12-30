شاركت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي متابعيها منشوراً على حسابها الرسمي في سناب شاب إثر إعلان براءة الفنانة إلهام الفضالة من تهمة نشر أخبار كاذبة، ما أثارموجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

الكناري والقفص

ونشرت الشعيبي صورة خاصة مصحوبة بتعليق جاء فيه: «لو الواحد يأخذ اللي عنده ويروح شاهد، كان ما طلع الكناري من القفص، لكن الواحد يفكر بالعيال أول شيء، بس خلينا ساكتين».

وارتبط التعليق بالخلافات السابقة بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة، إذ ربط عدد من المتابعين بين صياغة الشعيبي وكواليس أزمة الفضالة الأخيرة.

تباين الآراء

وانقسمت ردود الفعل على التعليق بين مؤيد ومعارض، إذ رأى بعض المتابعين أن ما نشرته الشعيبي يعكس موقفاً حذراً وحرصاً على حماية مصالحها الشخصية والعائلية، معتبرين أن تعليقها يحمل إشارات ضمنية إلى تفاصيل القضية القانونية التي شهدت جدلاً واسعاً في الكويت، فيما اعتبر آخرون أن التعليق جاء بطريقة غامضة ومثيرة للريبة، مؤكدين أنه يفتح الباب لتفسيرات متعددة وربط الأحداث القانونية بالأزمة الشخصية بين النجمتين، ما جعل بعض المتابعين ينتقدون صياغة الشعيبي ويطالبون بتوضيح موقفها بشكل مباشر.

ورغم الانقسام اتفق الجميع على أن تعليق هيا الشعيبي مرتبط بشكل مباشر بالقضية القانونية الخاصة بإلهام الفضالة، خصوصاً بعد أن قضت محكمة الجنايات ببراءة الفضالة من تهمة نشر أخبار كاذبة، عقب ثبوت عدم كفاية الأدلة للإدانة.

براءة الفضالة

وقضت محكمة الجنايات في الكويت ببراءة الفنانة إلهام الفضالة من تهمة نشر أخبار كاذبة في قضية وصفت بأنها تمس بأمن الدولة، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات والمرافعات القانونية.

وواجهت المحكمة الفضالة بمقطع فيديو منسوب إليها، لكنها نفت التهمة بشكل كامل، مؤكدة عدم نشر أي محتوى مضلل أو يضر بالأمن الوطني.

وأكدت المحكمة بعد دراسة الأدلة أن الاتهام لم يثبت، ما أدى إلى إصدار حكم البراءة النهائي.