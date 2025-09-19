تجاوز فريق القادسية ضيفه وجاره الخليج بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا» لدوري روشن السعودي للمحترفين.وأحرز هدفي القادسية كل من: الإيطالي ماتيو ريتيغي (د: 10)، عبدالله السالم (د: 90+1)، فيما جاء هدف الخليج عن طريق هدافه النرويجي جوشوا كينج (د: 78)، وشهد اللقاء حصول مدرب الخليج، اليوناني جيورجوس دونيس، على البطاقة الحمراء.شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين إذ تحصل الخليج على ركلة زاوية لم يستفد منها، ومن غفلة دفاعية تحصل الإيطالي ماتيو ريتيغي على خطأ على حدود منطقة الجزاء وسددها بنفسه وبطريقة رائعة لتسكن الشباك كهدف أول للقادسية (د: 10)، وكاد الخليج أن يعادل النتيجة بعد تسديدة قوية من لاعبه بيدرو ريبوتشو لترتطم بقدم المدافع جاستون الفاريز ويتغير اتجاهها لتمر بجوار القائم لركلة زاوية.ومع بداية الشوط الثاني احتسب الحكم النمساوي سيباستيان جيشامر ركلة جزاء للخليج ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم الغاؤها، ليرد محمد أبو الشامات بتسديدة أرضية قوية ولكن قائم الخليج تصدى لكرته، وتمكن جوشوا كينج من إحراز هدفاً للخليج وتم الغاؤه من قبل حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو وسط احتجاج من مدرب الخليج دونيس ليمنحه الحكم البطاقة الحمراء، وعاد جوشوا كينج ليحرز هدف التعادل للخليج (د: 78)، وفي الوقت بدل الضائع ومن كرة عرضية لعبها تركي العمار طار لها البديل عبدالله السالم ليسجل برأسه الهدف الثاني للقادسية (د: 90+1)، لينتهي اللقاء بفوز القادسية بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق القادسية فوزه الثاني ويصل للنقطة السابعة، وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه وجاره الفتح، فيما تلقى الخليج الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند 6 نقاط وتراجع للمركز الرابع، وسيواجه في الجولة المقبلة ضيفه التعاون.