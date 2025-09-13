جيسوس يستبعد بينتو من حساباته ويستعين بالنجار

كشفت مصادر لـ«عكاظ»، أن مدرب فريق نادي النصر جيسوس استعان بالحارس راغد النجار لقائمته الأساسية التي ستخوض مواجهة غد أمام الخلود على ملعب «الأول بارك» ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن للمحترفين.‏وأكد المصدر أن قرار استبعاد الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس اتخذه المدرب جيسوس بعد أن خرج من حساباته نهائياً، وقرر جيسوس استدعاء مدافع الفريق عبدالإله العمري وضمه لقائمة الفريق، ومن المحتمل أن يكون على دكة البدلاء.الجدير ذكره أن النصر انتصر في مباراته الأولى على حساب نظيره التعاون بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الملك عبدالله ببريدة. ‏