غاب القائد وحضر بيرجوين.. الاتحاد يهزم الفتح برباعية

في مباراة أوفت بوعودها حضرت فيها الأهداف والندية، تفوق فيها الاتحاد على ضيفه الفتح بأربعة أهداف لهدفين وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء قبل بدايته تكريم مدرب الاتحاد لوران بلان بجائزة أفضل مدرب في دوري المحترفين للموسم الماضي بعد قيادته لفريقه للتتويج باللقب، وبدأ اللقاء قوياً من الفريقين، ومن كرة بدأها صالح الشهري من منتصف الملعب مررها لموسى ديابي الذي انطلق من الجهة اليمنى ومررها لزميله حسام عوار الذي تجاوز مدافع الفتح جورجي فيرنانديز وسددها قوية في المرمى كهدف أول للاتحاد (د: 22)، وبعد فاصل مهاري من مراد باتنا تمكن من تجاوز الظهير معاذ فقيهي ولعبها عرضية للمهاجم ماتياس فارغاس ليسددها أرضية قوية في المرمى الاتحادي كهدف تعادل للفتح (د: 33)، وجاء الرد الاتحادي سريعاً بالهدف الثاني لستيفن بيرجوين إذ تألق موسى ديابي مجدداً ولعب كرة ذكية لبيرجوين من فوق المدافعين ليسددها الأخير في المرمى كهدف ثانٍ (د: 35)، ومن هجمة مرتدة اتحادية مثالية قادها بيرجوين الذي مرر الكرة لصانع الأهداف موسى ديابي ليمررها أرضية تصل بيرجوين ليضيف الهدف الشخصي الثاني والثالث للاتحاد (د: 39)، ليحتج لاعبو الفتح مطالبين بخطأ يتقدمهم مراد باتنا الذي تحصل على بطاقة صفراء، وبعد الهدف بدقيقتين تلاعب باتنا بدفاع الاتحاد لكن فابينهو تمكن من خطف الكرة ليتعرض للإعاقة من باتنا لم يتردد الحكم فيصل البلوي من منحه البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء ليغادر الملعب ويكمل فريق الفتح المباراة ناقصاً لاعباً.وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه ومن مرتدة مثالية للفتح انفرد فهد الزبيدي بالمرمى ولكنه تعرض للإعاقة من الحارس الاتحادي رايكوفيتش ليمنحه الحكم البطاقة الحمراء مباشرة، ليدخل الحارس البديل محمد العبسي بدلاً عن المهاجم صالح الشهري ليكمل الاتحاد اللقاء بـ10 لاعبين.وتمكن الفتح من تقليص الفارق بعد أن تحصل سفيان بن دبكة على ركلة جزاء تقدم بنفسه ليسددها بنجاح كهدف ثانٍ للفتح (د: 69)، وفي الوقت بدل الضائع سجل مهند الشنقيطي الهدف الرابع للاتحاد بعد تسديدة أرضية قوية مرت بين قدمي الحارس باتشيكو لتسكن الشباك (د: 90+1)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بأربعة أهداف لهدفين.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الثاني على التوالي ويصل للنقطة السادسة، وسيواجه مضيفه النجمة في الجولة القادمة، فيما تلقى الفتح الخسارة الثانية على التوالي وبقي دون نقاط وسيلاقي مضيفه الحزم في الجولة القادمة.