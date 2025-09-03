عاد نادي الاتحاد للتفاوض مجدداً مع نادي زينيت الروسي من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي بيدرو هنريكي بعد أن أوقف مفاوضاته مع نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، على الرغم من إن الأخير أعطى موافقته لانتقال النجم الشاب روجر فرنانديز.

ويطمح الاتحاد حامل لقبَي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي، لتعزيز صفوفه قبل خوض غمار دوري أبطال آسيا للنخبة من، خلال حسم إحدى الصفقتين قبل إغلاق سوق الانتقالات في السعودية يوم 10 سبتمبر الجاري، وتسعى الإدارة الاتحادية للمفاضلة بين اللاعبين، وقد شارك فرنانديز في الموسم الماضي بقميص سبورتينغ لشبونة في 48 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة، كما كان ضمن قائمة منتخب البرتغال تحت 21 عاماً في بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي.

وكان الصحفي الفرنسي الموثوق سانتي أونا قد كشف أن إدارة الاتحاد تقدمت بعرض رسمي إلى نادي زينيت الروسي من أجل التعاقد مع الجناح الأيسر بيدرو هنريكي، مقابل 35 مليون يورو. وأوضح أونا أن نادي الاتحاد توصّل إلى اتفاق شفهي مع زينيت الروسي بشأن انتقال الجناح البرازيلي، إضافة إلى اتفاق مماثل مع اللاعب نفسه، مشيراً إلى أن بيدرو يبدي رغبة واضحة في الانتقال الفوري إلى الاتحاد، الأمر الذي يدفعه للضغط على إدارة زينيت من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات إدارة الاتحاد لتعزيز الجانب الهجومي، في ظل سعي المدرب الفرنسي لوران بلان لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة في مختلف البطولات.

وفي حال اكتمال الصفقة، فسينضم اللاعب المولود عام 2006 إلى الاتحاد بوصفه لاعباً من فئة المواليد، ما يمنح النادي إضافة شابة جديدة في قائمته.