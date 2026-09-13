علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن ملف عودة لعبة كرة السلة في النادي الأهلي أخذت منحنى جدياً، عقب قرار مجلس إدارة شركة النادي الأهلي إلغاءها في وقت سابق.



وكشفت مصادر «عكاظ» أن الساعات القليلة الماضية شهدت عددًا من الاتصالات والمباحثات بين الاتحاد السعودي لكرة السلة واللجنة التنفيذية بالنادي الأهلي، لبحث سبل عودة لعبة كرة السلة بالنادي للمشاركة في منافسات الدوري، وتركزت المباحثات حول تجاوز التحديات والمخاطر الحالية، إلى جانب العمل على تحسين ميزانية اللعبة، بما يضمن عودتها بصورة مناسبة واستمرار مشاركتها في الموسم القادم.



وكانت «عكاظ» قد انفردت في 25 مايو الماضي بفتح ملف إلغاء النادي الأهلي ألعابه المختلفة، قبل أن يعلن النادي قراره بتعليق نشاط الفريق الأول في لعبة كرة السلة وكرة اليد في النادي، والاكتفاء بلعبة كرة الطائرة في الألعاب المختلفة.