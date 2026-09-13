أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب فتح باب التسجيل لدور النشر للمشاركة في النسخة الأحدث للمعرض في ديسمبر القادم.

وتتضمن الفعاليات برنامجاً ثقافياً منوعاً وموزعاً بين ندوات ومحاضرات وأمسيات وورش عمل؛ وتستمر فعالياته من 10 إلى 19 ديسمبر 2026.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التسجيل بتاريخ 1 أكتوبر 2026.