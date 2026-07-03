أعلن قائد منتخب الجزائر رياض محرز، ولاعب النادي الأهلي السعودي، اعتزاله اللعب الدولي، بعد خروج منتخب بلاده من مونديال كأس العالم 2026، إثر خسارته من نظيره المنتخب السويسري بنتيجة هدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «بي سي بليس» في فانكوفر، ضمن مباريات الدور الـ32.



وقرر «محرز» نهاية مشواره مع «محاربي الصحراء» بعد صافرة نهاية المباراة، جاء ذلك خلال تصريحه لقناة «بي إن سبورتس»، حيث قال: «مواجهة سويسرا كانت آخر لقاء لي مع منتخب بلادي وقدمت كل ما أستطيع والآن جاءت الفرصة لمنح الجيل الشاب للدفاع عن ألوان الوطن».



يذكر أن «رياض محرز» من أبرز نجوم الكرة الجزائرية في العصر الحديث، حيث انضم للمنتخب عام 2014، وأسهم في تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، كما شارك في نسختي كأس العالم 2014 و2026.



وخاض قائد الجزائر 119 مباراة دولية، سجل خلالها 40 هدفًا وقدم 44 تمريرة حاسمة، لينهي مسيرته كأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ المنتخب الجزائري.