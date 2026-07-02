واصل روميلو لوكاكو تأكيد مكانته كأحد أعظم لاعبي منتخب بلجيكا، بعدما عزز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ المنتخب، رافعاً رصيده إلى 92 هدفاً، إثر تسجيله في شباك السنغال خلال مواجهة دور الـ32 من كأس العالم 2026.



ولم يكتفِ لوكاكو بتوسيع الفارق في صدارة الهدافين التاريخيين لبلجيكا، بل رفع أيضاً مساهماته التهديفية في نهائيات كأس العالم إلى 9 مساهمات، بعدما سجل هدفاً أمام السنغال.



وجاءت مساهمات المهاجم البلجيكي في المونديال بواقع هدفين وصناعة هدف أمام نيوزيلندا، وصناعة هدف ضد البرازيل، وهدفين في شباك تونس، وهدفين أمام بنما، إلى جانب هدفه في مرمى الولايات المتحدة، ليواصل حضوره الحاسم في أكبر بطولة كروية على مستوى المنتخبات.



ويؤكد لوكاكو بهذا الإنجاز قيمته الكبيرة في صفوف المنتخب البلجيكي، بعدما واصل قيادة هجوم «الشياطين الحمر» بأهدافه ومساهماته المؤثرة، ليقترب من الوصول إلى حاجز الـ10 مساهمات تهديفية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.