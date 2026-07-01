يواصل النجم الفرنسي مايكل أوليسي تقديم موسم استثنائي، بعدما رفع رصيده إلى 31 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، ليصبح على بُعد 3 تمريرات حاسمة فقط من معادلة الرقم التاريخي الذي سجله الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب صناعةً للأهداف في موسم واحد.



ويُعد الرقم الذي حققه ميسي في موسم 2011-2012، عندما قدم 34 تمريرة حاسمة، أحد أبرز الإنجازات الفردية في تاريخ كرة القدم، وظل صامدًا لأكثر من عقد من الزمن دون أن يقترب منه سوى عدد قليل من اللاعبين.



وبات أوليسي، بفضل مستواه المذهل مع ناديه ومنتخب فرنسا خلال الموسم الحالي، مرشحًا بقوة لتحطيم هذا الإنجاز التاريخي، خاصة مع استمرار مشاركاته في كأس العالم 2026، حيث يواصل لعب دور محوري في نجاحات المنتخب الفرنسي.



وفي حال نجح أوليسي في صناعة أربع تمريرات حاسمة إضافية قبل نهاية الموسم، فإنه سينفرد بالرقم القياسي، ليكتب اسمه في سجلات التاريخ كأكثر لاعب صناعةً للأهداف في موسم واحد، متجاوزًا الرقم الذي ظل مرتبطًا باسم ليونيل ميسي لسنوات طويلة.