واصل النجم البرازيلي برونو غيماريش تقديم عروضه المميزة في كأس العالم 2026، بعدما أصبح أكثر لاعب صناعةً للأهداف في النسخة الحالية برصيد 4 تمريرات حاسمة، معادلاً رقماً تاريخياً لم يتكرر سوى أربع مرات خلال القرن الـ21.



وبات غيماريش خامس لاعب فقط يصل إلى أربع تمريرات حاسمة في نسخة واحدة من كأس العالم منذ 2002، لينضم إلى قائمة تضم الإنجليزي مايكل بالاك (2002)، والثنائي الألماني فرانشيسكو توتي وريكيليمي (2006)، والكولومبي خوان كوادرادو (2014).



ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري الذي يلعبه لاعب وسط البرازيل في مشوار «السيليساو»، بعدما تحول إلى العقل المدبر للهجمات وصانع الفرص الأول، ليساهم بشكل مباشر في تأهل منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية.



ومع استمرار مشوار البرازيل في البطولة، يمتلك برونو غيماريش فرصة ذهبية للانفراد بالرقم القياسي، إذ يكفيه تقديم تمريرة حاسمة واحدة في المباريات القادمة ليصبح أكثر لاعب صناعةً للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم خلال القرن الـ21.