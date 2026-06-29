قبلت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، القائمة الأولية المرشحة لرئاسة نادي ضمك برئاسة شاكر سعيد بن عوير، فيما تم استبعاد قائمة المرشح علي آل مخاتم وفق الأنظمة واللوائح وفقاً لما أعلنه حساب النادي في «X».



وأوضح حساب النادي، أنه سيتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين اليوم (الإثنين) ولمدة يوم واحد، ويتم الإعلان عن القائمة النهائية في يوم 5 يوليو القادم، وفي اليوم التالي سيتم عقد الجمعية العمومية، قبل أن يتم اعتماد المجلس من قبل وكيل وزارة الرياضة للشباب.



وقد ضمت قائمة المرشح بن عوير كلاً من عبد الرحمن الحزوبر، المرشح لمنصب «نائب الرئيس»، وعضوية كل من تركي الشهراني، وخالد الشهراني، وخليل آل سعيد، ومشاري أبوملحة، وماجد آل سحيم، وعبد الله مجرشي، وعبدالعزيز آل شيبان، بينما سيتم الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية في 7 يوليو، وفي اليوم التالي ولمدة 5 أيام سيتم النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية، ثم اعتماد المجلس من قبل وكيل وزارة الرياضة للشباب.



وكان فريق ضمك الأول لكرة القدم قد هبط من دوري روشن إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية الموسم الرياضي الماضي، بعد خسارته من النصر على ملعب «الأول بارك» بـ4 أهداف.