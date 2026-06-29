أكد نجم وسط منتخب إسبانيا رودري دوره المحوري في مشوار «لا روخا» خلال دور المجموعات من كأس العالم 2026، بعدما تصدر ثلاث إحصاءات رئيسية، عكست تأثيره الكبير على أداء المنتخب الإسباني.



وتربع رودري على قائمة أكثر اللاعبين لمساً للكرة في البطولة حتى نهاية دور المجموعات، بعدما سجل 380 لمسة، في دليل واضح على أنه المحور الأساسي في بناء اللعب والاستحواذ.



ولم تتوقف هيمنته عند ذلك، إذ تصدر أيضاً قائمة أكثر اللاعبين تمريراً إلى الثلث الهجومي بـ109 تمريرات، ليؤكد دوره في نقل اللعب وصناعة الهجمات.



كما جاء في صدارة أكثر اللاعبين إكمالاً للتمريرات الناجحة، بعدما وصل إلى 328 تمريرة صحيحة، مواصلاً تقديم مستويات استثنائية جعلته أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن.



وتعكس هذه الأرقام القيمة الفنية الكبيرة لرودري، الذي يواصل قيادة خط وسط إسبانيا بثبات، ويؤكد مكانته كأحد أفضل لاعبي الارتكاز في العالم.