انتزع المنتخب الكندي بطاقة العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً دراماتيكياً على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «سوفي» بمدينة لوس أنجلوس ضمن منافسات دور الـ32.



وشهدت المباراة صراعاً تكتيكياً كبيراً، إذ نجح منتخب جنوب أفريقيا في الصمود أمام المحاولات الكندية طوال الوقت الأصلي، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في كسر التعادل خلال الوقت بدل الضائع.



وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عندما استغل ستيفن يوستاكيو ضغط المنتخب الكندي المتواصل وسجل هدف الفوز، ليمنح بلاده تأهلاً ثميناً إلى الدور القادم وسط فرحة جماهيرية كبيرة.



وفرض المنتخب الكندي أفضليته على مجريات اللقاء واستحوذ على الكرة في أغلب الفترات، بينما اعتمد منتخب جنوب أفريقيا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، إلا أن صموده انهار في اللحظات الأخيرة أمام الإصرار الكندي.



وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الكندي مشواره في كأس العالم 2026، بعدما أكد شخصيته القتالية وقدرته على حسم المباريات حتى الثواني الأخيرة، فيما ودّع منتخب جنوب أفريقيا البطولة بعد أداء دفاعي قوي لم يكن كافياً لتجنب الخروج.