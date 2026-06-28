حرمت الثواني الأخيرة من مواجهة الجزائر والنمسا المنتخب الإيراني من التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما سجل المنتخب النمساوي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ليخطف بطاقة العبور بفارق الأهداف.



وشهدت المباراة إثارة كبيرة، إذ تعادل المنتخبان 2-2، قبل أن ينجح المنتخب الجزائري في التقدم 3-2 حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليبدو أن النتيجة ستمنح إيران فرصة التأهل. لكن النمسا أدركت التعادل في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة 3-3، ويتأهل المنتخبان الجزائري والنمساوي إلى دور الـ32، فيما ودّع المنتخب الإيراني البطولة.