علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الوحدة، برئاسة حازم اللحياني، ستعقد اجتماعاً موسعاً يوم (الإثنين) القادم، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والفنية والاستثمارية، يتقدمها توزيع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة، كلٌّ بحسب اختصاصه، واعتماد الأجهزة الإدارية لمختلف ألعاب النادي، واختيار الكفاءات التي تمتلك الخبرة والرؤية الفنية لقيادة العمل الكروي.



كما سيناقش الاجتماع ملف الجهاز الفني للفريق الأول، وفي مقدمته التعاقد مع مدرب جديد خلفاً للبوسني روسميرو، الذي سيرحل عن النادي رسمياً، إلى جانب تحديد موعد انطلاق التدريبات، ومقر المعسكر الإعدادي، وبحث تدعيم الفريق بعناصر محلية وأجنبية خلال فترة الانتقالات.



وأشارت المصادر إلى أن الإدارة ستمنح قطاعات الفئات السنية اهتماماً خاصاً، باعتبارها الركيزة الأساسية لتغذية الفريق الأول بالمواهب الشابة.