بعد تعادل المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر دون أهداف، وتذيله ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة، وخروجه من بطولة كأس العالم 2026، أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن هذا مستوى المنتخب الحقيقي، متأسفاً بأن هذه أقصى إمكانات اللاعبين الموجودين. وأضاف، ليس بالإمكان أفضل مما كان، وكذلك ليس بالإمكان أسوأ مما كان..!. وتمنى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن يتم بناء منتخب جديد من الآن يستطيع أن يقدم مظهرا يليق في بطولة كأس العالم التي ستحتضنها المملكة في 2034، مضيفاً لا ننتظر أن يقدم هذا المنتخب شيئا سواء في بطولة كأس آسيا القادمة أو بطولة كأس الخليج. وأضاف، شوط وحيد لابأس به أمام منتخب الأوروغواي فقط، وبقية أشواط مباريات المنتخب سيئة جداً. وقال متوقع أن يُهزم المنتخب أمام منتخب أسبانيا بنتيجة كبيرة، ولكن أمام منتخب الرأس الأخضر- الفريق الممتاز في كل مبارياته -، وفي مشاركته الأولى في المونديال، مؤسف أن لا يتم صُنع أي تهديد حقيقي من فرصة منظمة تعبر عن تكتيك أو نهج يستخدمه الفريق، وهذا قمة الإحباط، وأفلتنا من هزيمة اليوم.