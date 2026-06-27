حقق المنتخب الإسباني انتصاراً ثميناً على نظيره الأوروغوياني بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب أكرون بمدينة غوادالاخارا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، ليؤكد «لاروخا» جدارته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.



وجاءت لحظة الحسم قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق فقط، عندما استغل أليخاندرو باينا تمريرة متقنة من ماركوس لورينتي وأودع الكرة في الشباك عند الدقيقة 42، مانحاً إسبانيا هدف التقدم الذي كان كافياً لحصد النقاط الثلاث.



وحاول منتخب أوروغواي العودة سريعاً إلى أجواء المباراة عبر عدة تغييرات هجومية مع بداية الشوط الثاني، كما دفع بفيدريكو فالفيردي لتعزيز خط الوسط، إلا أن التنظيم الدفاعي الإسباني حال دون الوصول إلى مرمى المنافس.



وشهد الشوط الثاني أجواءً مشتعلة داخل المستطيل الأخضر، مع تعدد البطاقات الصفراء وارتفاع الالتحامات بين اللاعبين، بينما واصل المدرب الإسباني تدوير عناصره بإشراك بيدري وميكيل ميرينو ثم لامين يامال ومارتن أويارزابال للحفاظ على نسق الفريق حتى الدقائق الأخيرة.



وفي الوقت بدل الضائع، ازدادت معاناة أوروغواي بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أغوستين كانوبيو، لينهي منتخب «السيليستي» المباراة بعشرة لاعبين، فيما حافظ الإسبان على تقدمهم حتى صافرة النهاية.



وبهذا الفوز، عزز المنتخب الإسباني موقعه في المجموعة وواصل سلسلة نتائجه الإيجابية، مؤكداً أنه أحد المنتخبات الأكثر توازناً وقوة في النسخة الحالية من كأس العالم.