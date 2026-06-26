«أنتم ما تلعبون لحالكم.. وراكم وطن كامل».. ليست مجرد رسالة عابرة من شخصية مغمورة، أو ما شابه ذلك، بل كانت عبارة مؤثرة من النجم الذئب الدولي المعتزل الأسطورة سامي الجابر، الذي حفز نجوم المنتخب السعودي قبل مواجهة الرأس الأخضر. وجاءت الرسالة المؤثرة بكل حرف وجملة كتبها الذئب عبر صفحته الرسمية بموقع «X»، كان نصها كالتالي: «اليوم أنتم ما تلعبون لحالكم.. وراكم وطن كامل، وجمهور يحبكم، وأهل وأصدقاء فخورين بكل خطوة وصلتكم لهذه المرحلة، وكل واحد فيكم تعب ووصل، واليوم أمامكم فرصة تثبتون للجميع قيمة اللاعب السعودي»، وتابع: «العبوا بثقة واستمتعوا، وخلّوا كل دقيقة تعكس قيمة شعاركم»، وأضاف: «إحنا كجمهور ما نطلب إلا الروح، القتال، والإصرار من أول دقيقة لآخر دقيقة.. والنتيجة تبقى بيد رب العالمين، وتذكروا أنكم اليوم في مرحلة استثنائية تعيشها رياضتنا بدعم حكومتنا الرشيدة، دعم نشوفه ونلمسه في كل التفاصيل، من اهتمام وزير الرياضة وقربه منكم، إلى حضوره معكم في التدريبات وثقته فيكم. استمتعوا باللحظة.. كلنا معكم، وكلنا فخورين فيكم».