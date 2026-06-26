تحولت فرحة التأهل التاريخي لمنتخب الإكوادور إلى احتفال وطني، بعدما أعلن الرئيس دانيال نوبوا يوم الجمعة عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، احتفاءً ببلوغ المنتخب الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم 2026، في إنجاز أعاد الجماهير الإكوادورية إلى واجهة المشهد العالمي بعد عقدين من الزمن.

وأعلن نوبوا القرار عبر حسابه على منصة «إكس»، موجهًا رسالة إشادة إلى لاعبي المنتخب والجهاز الفني، قال فيها: «شكرًا للاعبين والمدرب.. رغم الانتقادات والإهانات والظروف الصعبة، تمكنوا من تجاوز كل التحديات ومنح الشعب الإكوادوري فرحة كبيرة... غدًا عطلة».

وجاء القرار بعد ساعات من الفوز المثير الذي حققه منتخب الإكوادور على نظيره الألماني بنتيجة (2-1) في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، بعدما قلب تأخره بهدف مبكر إلى انتصار ثمين ضمن له العبور إلى الدور الإقصائي، وأشعل موجة واسعة من الاحتفالات في مختلف المدن الإكوادورية.



ودخل المنتخب الإكوادوري المباراة وهو أمام فرصة أخيرة للحفاظ على آماله في التأهل، بعدما اكتفى بالتعادل أمام كوراساو وتلقى خسارة أمام كوت ديفوار في أول جولتين، إلا أنه نجح في تحقيق انتصار تاريخي منحه بطاقة العبور ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

ورغم خسارتها، احتفظت ألمانيا بصدارة المجموعة بعدما كانت قد ضمنت التأهل مسبقًا، فيما حلت كوت ديفوار في المركز الثاني إثر فوزها على كوراساو، لترافق ألمانيا إلى الدور التالي.



ويمثل هذا الإنجاز ثاني تأهل للإكوادور إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، بعد إنجاز مونديال 2006، حين بلغت دور الـ16، ليكتب الجيل الحالي صفحة جديدة في تاريخ الكرة الإكوادورية.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، في أكبر نسخة بتاريخ البطولة، حيث جرى توزيع الفرق على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، وهو النظام الجديد الذي رفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية إلى 32 منتخبًا للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الـ32 اعتبارًا من 28 يونيو، بينما تستضيف الولايات المتحدة المباراة النهائية يوم 19 يوليو على ملعب «ميت لايف» في ولاية نيوجيرسي، أحد أكبر الملاعب المستضيفة للبطولة.