دخل النجم المغربي إسماعيل صيباري سجلات كأس العالم من أوسع أبوابها، بعدما أصبح أول لاعب من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يسجل هدفاً في كل مباراة من أول ثلاث مباريات يخوضها في تاريخ مشاركاته بالمونديال.



وافتتح صيباري سجله التهديفي بهدف أمام البرازيل في الجولة الأولى، قبل أن يواصل تألقه بالتسجيل في شباك أسكتلندا خلال الجولة الثانية، ثم أضاف هدفه الثالث توالياً أمام هايتي في الجولة الثالثة، ليحقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق.



ويؤكد هذا الرقم الاستثنائي المكانة المتنامية لصيباري كأحد أبرز نجوم البطولة، بعدما لعب دوراً محورياً في تأهل المنتخب المغربي إلى الأدوار الإقصائية، وواصل قيادة الخط الهجومي لـ«أسود الأطلس» بثبات وفعالية كبيرة.