أكد مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حسن، أن الأشعة التي أجراها اللاعب حمدي فتحي، تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، كشفت عن إصابته في العضلة الخلفية خلال مواجهة نيوزيلندا في دور المجموعات بكأس العالم 2026.



موضحاً أن عودة اللاعب للمباريات القادمة ستتحدد وفق استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص للإصابة، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي يتابع الحالة بدقة.



وفي السياق ذاته، أثبتت الأشعة التي خضع لها حسام عبد المجيد سلامة عظام الوجه، وسيكون جاهزاً للعودة للمشاركة مع المنتخب وفق البروتوكول العلاجي المتبع لمثل هذه الإصابات.



يذكر أن منتخب مصر حقق فوزاً مهماً على نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية للمجموعة السابعة، ليتصدر المجموعة بـ4 نقاط، متفوقاً على إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة.