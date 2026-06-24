أعلن نادي لاتسيو الإيطالي تعيين جينارو غاتوزو مدرباً للفريق، خلفا لموريتسيو ساري، استعداداً للموسم الجديد.



وكان لاتسيو قد استغنى عن مدربه ماوريتسيو ساري في مايو الماضي، بعد أن احتل المركز التاسع في الدوري الإيطالي وخسر نهائي كأس إيطاليا أمام إنتر ميلان.



وقال لاتسيو في بيانه اليوم: «يرحب النادي ترحيباً حاراً بمدربه الجديد، وهو واثق من أن خبرته واحترافيته وتصميمه ستساعد النادي على تحقيق أهدافه الرياضية».



وكان غاتوزو قد ترك تدريب المنتخب الإيطالي بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026، ولم تعين إيطاليا مدرباً دائماً منذ رحيله، إذ يتولى سيلفيو بالديني منصب المدرب المؤقت منذ أبريل الماضي.



ويعود غاتوزو، البالغ من العمر 48 عاماً، إلى الدوري الإيطالي، البطولة التي ترك فيها بصمة كبيرة كلاعب بقميص ميلان بين 1999 و2012، إذ توج بلقب الدوري الإيطالي مرتين (2004 و2011)، كما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين (2003 و2007).



وخاض غاتوزو تجارب تدريبية عديدة، منها ميلان ونابولي الإيطاليان، وفالنسيا الإسباني، والمنتخب الإيطالي، ويأمل في أن تكون محطته مع لاتسيو أفضل من سابقاتها، التي امتدت لأكثر من 13 عاماً، ولم يتوج سوى بلقب وحيد مع نابولي تمثل في كأس إيطاليا 2020.