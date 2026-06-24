أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غياب مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، عن التدريبات والمباراة القادمة أمام منتخب النرويج ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.



وجاء غياب ديشان بعد تلقيه صباح (الثلاثاء) نبأ وفاة والدته، وسيغادر إلى فرنسا لحضور مراسم الجنازة وتوديعها.



وبالاتفاق مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، تقرر أن يتولى المدرب المساعد غي ستيفان قيادة المنتخب الفرنسي بشكل مؤقت والإشراف على الفريق حتى عودة ديشان.



وأكد الاتحاد الفرنسي في بيانه دعمه الكامل للمدرب وعائلته في هذا الظرف الإنساني الصعب، متمنياً لهم الصبر والسلوان خلال هذه الفترة الأليمة.