وجّه البرتغالي جواو فيليكس رسالة كروية مباشرة إلى من حمّلوا كريستيانو رونالدو مسؤولية الظهور الأول، واضعاً المسألة في مكانها البسيط: الهداف داخل منطقة الجزاء يحتاج إلى كرات، لا إلى محاكمات من المدرج.



وقال فيليكس إن الحديث عن كريستيانو بعد المباراة الأولى تجاهل أصل الحكاية؛ فحين تغيب الكرات عن منطقة الجزاء، ماذا يفعل أفضل لاعب داخلها؟ كأن بعضهم كان يريد من المهاجم أن يرسل العرضية، ويستقبلها، ويسددها، ثم يعتذر للجميع عن تأخر الهدف.



وأضاف أن رونالدو يملك قيمته الحاسمة داخل الصندوق، وعلى الفريق أن يصنع له الفرص في تلك المنطقة تحديداً، حيث يعرف الأسطورة طريقه إلى الشباك أكثر مما يعرف المنتقد طريقه إلى الإنصاف.



وجاء الرد في الملعب سريعاً؛ وصلت الفرص إلى كريستيانو، فسجل هدفين، وانتهى الدرس بأبسط شرح: امنح الهداف مكانه، يمنحك النتيجة.



تصريح فيليكس بدا كأنه تأديب هادئ لمن استعجلوا الحكم؛ فالمشكلة لم تكن في قدم رونالدو، بل في الطريق الذي تأخر حتى يصل إليها.