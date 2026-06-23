يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء تعديل جديد على آلية تنفيذ ركلات الترجيح، قبل انطلاق منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات التي تسبق الحسم من علامة الجزاء.



وبحسب المقترح المتداول، سيتم الاكتفاء بقرعة واحدة فقط بدلاً من القرعتين المعمول بهما حالياً، إذ يحصل الفائز بالقرعة على حق اختيار التسديد أولاً أو المرمى الذي ستُنفذ عليه الركلات، بينما ينال الطرف الخاسر الخيار الآخر تلقائياً.



ويرى مؤيدو المقترح أن النظام الجديد سيجعل إجراءات ركلات الترجيح أكثر وضوحاً وسرعة، في حين يعتقد آخرون أن القرار قد يضيف بعداً تكتيكياً جديداً للمدربين وقادة المنتخبات عند اتخاذ القرار الحاسم قبل التنفيذ.



ولم يصدر «فيفا» حتى الآن قراراً نهائياً بشأن اعتماد التعديل، إلا أن المقترح أثار اهتماماً واسعاً داخل أوساط كرة القدم، خصوصاً مع اقتراب انطلاق الأدوار الإقصائية التي غالباً ما تشهد العديد من المواجهات المحسومة بركلات الترجيح.