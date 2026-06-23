في الوقت الذي واصل فيه قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفه الثاني في شباك منتخب النمسا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، شهدت المباراة واحدة من أكثر اللقطات الإنسانية تداولًا، بعدما تحوّل احتفال النجم الأرجنتيني إلى ذكرى لا تُنسى بالنسبة للصحفي الأرجنتيني خواكين بروتو.



ومع احتفال ميسي بالهدف أمام المدرجات والمنطقة الإعلامية، اتجه نحو مكان وجود بروتو، الذي كان يتابع اللقاء من خلف اللوحات الإعلانية، قبل أن يمد قائد الأرجنتين يده ويصافحه وسط أجواء الفرح العارمة، في مشهد وثقته عدسات المصورين وأصبح من أبرز صور البطولة.



ووصف بروتو تلك اللحظة بأنها من أكثر اللحظات تأثيرًا في مسيرته المهنية، قائلًا: «كنت أرتجف من شدة الانفعال، ثم جاء ليو للاحتفال بالهدف الثاني أمامي مباشرة، وبينما كنت أصرخ فرحًا اقترب مني وصافحني. لمست يد ميسي... وحتى الآن لا أستطيع استيعاب ما حدث، وما زلت أعود إلى الصورة لأتأكد أن ذلك كان حقيقيًا».



ولم تكن اللقطة مجرد احتفال بهدف جديد في سجل ميسي الحافل، بل عكست جانبًا إنسانيًا من قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي اعتاد مشاركة لحظات الفرح مع الجماهير وكل من يعيش تفاصيل رحلته، لتصبح مصافحته للصحفي جزءًا من المشهد الذي رافق انتصار الأرجنتين.



وجاءت هذه اللحظة في مباراة عزز فيها ميسي حضوره التاريخي في كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده إلى فوز ثمين على النمسا بهدفين دون مقابل، مسجلًا الهدف الثاني، ومؤكدًا مرة أخرى قدرته على صناعة الفارق داخل الملعب وخارجه.



وبينما سيُسجل الهدف في سجلات البطولة كإضافة جديدة لمسيرة أحد أعظم لاعبي كرة القدم، ستبقى الصورة التي جمعت ميسي بالصحفي خواكين بروتو شاهدًا على أن كأس العالم لا يصنع فقط الأبطال، بل يخلّد أيضًا اللحظات الإنسانية التي تبقى راسخة في الذاكرة لسنوات طويلة.