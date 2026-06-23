أعلن نادي الزمالك حصوله على حكم نهائي من محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) لصالحه في القضية المرفوعة ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن العقوبة المالية التي وقعت على النادي عقب أحداث المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 أمام نهضة بركان المغربي.



وأوضح الزمالك في بيان رسمي أن المحكمة قبلت الاستئناف المقدم من النادي، وقررت تخفيض الغرامة المالية المفروضة بنسبة 50%، لتتراجع من 200 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، ما يمنح النادي أحقية استرداد مبلغ 100 ألف دولار، بما يعادل نحو 5 ملايين جنيه مصري.



وأشار النادي إلى أن الحكم جاء استناداً إلى الدفوع التي تقدم بها خلال مراحل التقاضي، التي تضمنت التأكيد على التزامه بتنظيم المباراة وعدم وجود وقائع مشابهة مرتبطة بالنادي خلال السنوات الماضية.



وكان الزمالك قد تعرض للعقوبة المالية على خلفية مشكلات تنظيمية خلال مراسم التتويج بلقب كأس الكونفدرالية قبل عامين، قبل أن ينجح في تخفيض قيمة الغرامة عبر المسار القضائي أمام المحكمة الرياضية الدولية.



ويأتي القرار في وقت تلقى الزمالك دفعة أخرى، بعدما وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تمديد المهلة الخاصة باستكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشاركة في البطولات القارية بالموسم القادم.



ويواجه الزمالك في الوقت الحالي 18 قضية تتعلق بإيقاف القيد بسبب مستحقات مالية متأخرة للاعبين وأندية ومدربين، ويسعى للتوصل إلى تسويات قبل الموعد النهائي الجديد المحدد في 25 يوليو، من أجل ضمان استيفاء شروط المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.



وأكد عدد من مسؤولي النادي ثقتهم في قدرة الزمالك على المشاركة القارية، رغم استمرار ملف العقوبات المتعلقة بإيقاف القيد، في ظل التحركات الجارية لمعالجة الأزمات المالية والقانونية القائمة.