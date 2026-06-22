قاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى الدور الثاني من مونديال 2026، بعد تسجيله هدفين في مرمى النمسا في اللقاء الذي جمعهما مساء (الإثنين) على ملعب دالاس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، ليحجز «راقصو التانغو» مقعدهم رسمياً في الدور التالي.



وفرض «راقصو التانغو» أفضليتهم على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى، مستحوذاً على الكرة وصانعاً العديد من الفرص الخطيرة، في حين اكتفى المنتخب النمساوي ببعض المحاولات المحدودة التي لم تشكل تهديداً حقيقياً على المرمى.



وشهدت المواجهة لقطة مثيرة بعدما احتسب الحكم المصري أمين عمر ركلة جزاء للأرجنتين عقب العودة إلى تقنية الفيديو، إثر عرقلة تعرض لها لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، إلا أن ليونيل ميسي أهدر الركلة مسجلاً أول ركلة جزاء مهدرة في النسخة الحالية من المونديال.



ولم يتأخر قائد الأرجنتين في التعويض، وافتتح التسجيل في الدقيقة 38 بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، مانحاً منتخب بلاده الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.



وفي النصف الثاني من اللقاء، حاول المنتخب النمساوي العودة إلى المباراة عبر تكثيف هجماته، بينما اعتمدت الأرجنتين على المرتدات السريعة التي كادت تسفر عن هدف ثانٍ في أكثر من مناسبة، أبرزها فرصة نيكو جونزاليس في الدقيقة 74.



ومع اندفاع النمسا بحثاً عن التعادل، استغل ميسي المساحات في الوقت بدل الضائع، ليختتم المباراة بهدف رائع في الدقيقة 94، مؤكداً انتصار الأرجنتين بهدفين دون رد.



وبهذا الفوز، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، ليضمن التأهل إلى دور الـ32، فيما بقي منتخب النمسا عند 3 نقاط قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.