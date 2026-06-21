بعدما أصبحت قصتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي عاشت البرازيلية الشهيرة لحظة خاصة عندما تمكنت أخيراً من التواصل مع الشاب المغربي محمد الذي كان يجلس إلى جانبها خلال مباراة المغرب والبرازيل وذلك عبر مكالمة فيديو.



وظهرت عليها علامات الفرح والتأثر أثناء حديثها معه للمرة الأولى بعد أن سعت جاهدة للبحث عنه منذ نهاية المباراة وسط تفاعل واسع من الجماهير المغربية التي تابعت تفاصيل القصة باهتمام كبير.



وانتشر مقطع الاتصال بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم بنهاية هذه الحكاية التي بدأت داخل مدرجات كأس العالم 2026 وتحولت إلى واحدة من أكثر القصص تداولاً بين الجماهير خلال البطولة.



واوضح لها الشاب المغربي محمد أنه متزوج ولديه عائلة وأن هناك عادات وتقاليد يحرص على الالتزام بها ولا يستطيع تجاوزه، الأمر الذي زاد من تفاعل الجمهور مع القصة ومنحها بعداً إنسانياً لافتًا، وشكل لها خيبة أمل بعد أن أعلنت في وقت بحثها عنه عن رغبتها في الزواج منه.