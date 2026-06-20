واصل النجم الهولندي كودي جاكبو كتابة اسمه في سجلات كأس العالم، بعدما أصبح رابع لاعب في تاريخ منتخب هولندا يسجل أكثر من هدف في نسختين مختلفتين من المونديال.



وجاء إنجاز جاكبو بعد تألقه مع منتخب «الطواحين» في نسخة 2026، ليكرر ما حققه في مونديال 2022، وينضم إلى قائمة تاريخية تضم ثلاثة من أبرز نجوم الكرة الهولندية، هم جوني ريب (1974 و1978)، ودينيس بيركامب (1994 و1998)، وآريين روبن (2010 و2014).



وكان جاكبو قد خطف الأنظار في مونديال قطر 2022 بعدما سجل ثلاثة أهداف، قبل أن يواصل تألقه في نسخة 2026 بإضافة أهداف جديدة إلى رصيده في مرمى منتخب السويد، مؤكداً مكانته كأحد أبرز الأسلحة الهجومية للمنتخب الهولندي.



ويعكس هذا الإنجاز الاستمرارية الكبيرة التي يتمتع بها مهاجم هولندا، الذي بات أحد أبرز الوجوه المؤثرة في البطولات الكبرى، ليضع نفسه إلى جانب أساطير الكرة الهولندية في سجل كأس العالم.