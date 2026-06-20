يأمل الشارع الرياضي السعودي في أن يظهر الأخضر بمستوى ونتيجة إيجابية خلال مواجهة منتخب إسبانيا غداً (الأحد) ، ضمن الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2026، وفرض المنتخب السعودي التعادل على منافسه أوروغواي في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 1-1، ونجح الصقور الخضر في تقديم عرض مقنع أمام رفاق فيدي فالفيردي في الجولة الأولى.



ويتطلع منتخبنا الوطني لتكرار سيناريو مفاجأة الأرجنتين في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 والفوز التاريخي بنتيجة 2-1.



ويبقى السؤال هل يشرب لامين يامال نجم منتخب إسبانيا من الكأس الذي تجرعه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين في مواجهة مونديال 2022؟



الصرامة التكتيكية



المنتخب السعودي نجح في فرض الصرامة التكتيكية أمام الأرجنتين وأغلق المساحات في مواجهة هجوم راقصي التانغو، ويحتاج لفرض الصرامة التكتيكية من أجل إيقاف خطورة إسبانيا.



الجوانب الدفاعية



المدرب اليوناني جورجيوس دونيس يحتاج لتكرار السيناريو نفسه من خلال التركيز على الجوانب الدفاعية وغلق المساحات أمام الهجوم الإسباني، وإيقاف خطورة الماتادور الإسباني يتطلب تضييق المساحات أمام لامين يامال الجناح الأيمن، وأيضاً الضغط على بعض لاعبي الوسط المؤثرين وخاصة بيدري.



عودة التورنيدو



يترقب المحبون صحوة سالم الدوسري قائد المنتخب ولاعبه الموهوب بعد أن قدم مردوداً باهتاً في لقاء أوروغواي، التورنيدو كان بطل ملحمة الأرجنتين بسبب فاعليته التهديفية وجرأته في صناعة الخطورة على مرمى إسبانيا.



دوافع إسبانيا



النقطة الخطيرة أن منتخب إسبانيا يملك دوافع كبيرة من أجل تحقيق الفوز على حساب منتخبنا، فالثيران الإسبانية سقطت في فخ التعادل أمام الرأس الأخضر وهو ما يجعله متحفزاً لتحقيق الفوز الأول، لكن صقورنا الخضر سيحاولون جاهداً لإحباط ذلك.