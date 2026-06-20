شهدت منافسات كأس العالم 2026 حدثاً استثنائياً اليوم السبت، بعدما سُجّل هدفان مبكران أعادا إلى الواجهة سباق «أسرع أهداف المونديال» عبر التاريخ. البداية جاءت من مباراة المغرب واسكتلندا، حين دوّن إسماعيل صيباري اسمه في سجلات البطولة بتسجيله هدفاً بعد 70 ثانية فقط، ليمنح (أسود الأطلس) فوزاً ثميناً ويصبح صاحب أسرع هدف (عربي) في تاريخ كأس العالم والأسرع في المونديال.

لكن الرقم لم يصمد طويلاً؛ ففي المباراة التالية بين باراغواي وتركيا، خطف ماتياس جالارزا الأضواء بتسديدة مبكرة هزّت الشباك بعد 65 ثانية، ليصبح رسمياً أسرع هداف في مونديال 2026 حتى الآن.

ورغم سرعة هدفي صيباري وجالارزا، فإنهما لا يزالان بعيدين عن الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم التركي هاكان شوكور الذي سجّل هدفه الشهير بعد 11 ثانية فقط في مونديال 2002، وهو رقم لم يقترب منه أحد حتى اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسرع أهداف كأس العالم عبر التاريخ:

1. هاكان شوكور (تركيا) – 11 ثانية – 2002

2. فاتسلاف ماسِك (تشيكوسلوفاكيا) – 15 ثانية – 1962

3. إرنست لينر (ألمانيا) – 25 ثانية – 1934

4. برايان روبسون (إنجلترا) – 28 ثانية – 1982

5. كلينت ديمبسي (أمريكا) – 30 ثانية – 2014

6. برنارد لاكومب (فرنسا) – 31 ثانية – 1978

7. آرنه نيبرغ (السويد) – 35 ثانية – 1938

8. إميل فينانت (فرنسا) – 35 ثانية – 1938

9. فلوريان ألبرت (المجر) – 50 ثانية – 1962

10. أدالبرت ديشو (رومانيا) – 50 ثانية – 1930

11. باك سيونغ-زن (كوريا الشمالية) – 50 ثانية – 1966

12. سيلزو أيالا (باراغواي) – 52 ثانية – 1998

13. ماتياس يورنسن (الدنمارك) – 55 ثانية – 2018

14. أوفه زيلر (ألمانيا) – 58 ثانية – 1966

15. ماتياس جالارزا (باراغواي) – 64–65 ثانية – 2026

16. أسامواه جيان (غانا) – 68 ثانية – 2006

17. ألفونسو ديفيز (كندا) – 69 ثانية – 2022

18. إسماعيل صيباري (المغرب) – 70–71 ثانية – 2026

وتعكس هذه الأهداف المبكرة التحول الكبير في نسق المباريات خلال مونديال 2026، حيث باتت المنتخبات تدخل المواجهات بإيقاع هجومي سريع، ما يجعل الدقائق الأولى أكثر حسماً من أي وقت مضى.